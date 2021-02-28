Gürültü sebebiyle tartıştığı komşusuna av tüfeği ile ateş etti

Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda O.D. sabahın erken saatlerinde motorlu testere çalıştırıp kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle komşusu S.B. ile tartışmaya başladı.

Çok geçmeden tartışma büyüdü ve sinirlerine hakim olamayan O.D. evinden av tüfeğini alıp komşusu S.B.'ye iki el ateş ederek yaralanmasına sebep oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Av tüfeği ile iki el ateş edilen S.B. ağır yaralandı. Ardından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra evde saklandığı belirlenen katil zanlısı O.D Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

O.D., jandarmadaki ifadesinden sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edildi.