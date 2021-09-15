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  3. ‘Gürültü yapıyorsunuz’ diyen şehir magandası genç çocuğu hastanelik etti

‘Gürültü yapıyorsunuz’ diyen şehir magandası genç çocuğu hastanelik etti

Alanya’da bir genç, turistlere yardım ettiği esnada eli sopalı bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç yoğun bakıma alındı.

Dün gece Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleşen olayda otelde çalıştığı öğrenilen V.G., market alışverişi yapan turistlere yardımcı olmak istedi.

Bu esnada yüksek sesli diyaloglardan rahatsız olan ve çevrede oturan kimliği belirsiz M.B. isimli saldırgan eline sopa alarak marketin önüne geldi.

M.B. "Saat 02.30 bu saatte ne gürültüsü sabah işe gideceğiz" diye bağırdı. Görevliler şahsı sakinleştirmeye çalışırken, şahıs olay yerinde bulunan diğer gence elindeki sopayla vurmaya başladı.

Çevredekilerin müdahalelerine ve V.G.’nin karşı koymasına fırsat vermeden gence defalarca sopayla vurdu. Arka arkaya sopa tarafından darbeye maruz kalan genç, kafasına yediği son darbe ile yere düştü.

Gürültü yapıyorsunuz diyen şehir magandası genç çocuğu hastanelik etti

OLAY CEP TELEFONLARI İLE KAYIT EDİLDİ

Gerçekleşen olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Genç ağır yaralı bir şekilde yoğun bakımda tedaviye alındı.  Gencin kendisine küfrettiğini söyleyen M.B. gözaltına alınarak cezaevine nakledildi.

Görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü belirten Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Veliddin Yenialp saldırıyı kınadığını söyledi.

İşte yaşanan dehşet anlar:

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