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"Gürültü yapmayın" diye uyardı, az kalsın canından oluyordu!

Adana'da Yakup K. , gürültü yaptıkları gerekçesiyle motosikletteki iki kişiyi uyarınca olanlar oldu.. Uyardığı kişiler Yakup K.'ya silahla ateş açtı, ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

"Gürültü yapmayın" diye uyardı, az kalsın canından oluyordu!

Olay, gece yarısı Adana'nın Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet üzerinde kimliği belirsiz iki kişinin çok fazla gürültü yaparak evinin önünden birkaç kez geçtiğini gören Yakup K., iddiaya göre şüphelilere gürültüden rahatsız olduğunu söyledi. Şüphelilerin küfür ile karşılık vermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada şüpheliler, Yakup K.'ya iki el ateş açıp, motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan genç adam., yakınları tarafından araçla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Yakup K.'nın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Gürültü yapmayın diye uyardı, az kalsın canından oluyordu!

Şüpheliler için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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