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Gürültüden eser kalmadı! Diyarbakır sokakları kısıtlama ile sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca tüm yurtta uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Diyarbakır'da en işlek cadde ve sokaklar boş kalırken, sessizlik kuş sesleri ile bozuldu.

Gürültüden eser kalmadı! Diyarbakır sokakları kısıtlama ile sessizliğe büründü

Koronavirüs tedbirleri sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Yasaklar kapsamında Ramazan ayı boyunca tüm yurtta uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Diyarbakır'da en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca hafta sonları tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 19.00'da başladı. 58 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkesin karara uyduğu görüldü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin birçok noktasında kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başlarken, şu ana kadar her hangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı Diyarbakır'da denetimlerin kent genelinde aralıksız devam ettiği belirtildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Gürültüden eser kalmadı! Diyarbakır sokakları kısıtlama ile sessizliğe büründü

Gürültüden eser kalmadı! Diyarbakır sokakları kısıtlama ile sessizliğe büründü

Gürültüden eser kalmadı! Diyarbakır sokakları kısıtlama ile sessizliğe büründü

Gürültüden eser kalmadı! Diyarbakır sokakları kısıtlama ile sessizliğe büründü

Gürültüden eser kalmadı! Diyarbakır sokakları kısıtlama ile sessizliğe büründü

Gürültüden eser kalmadı! Diyarbakır sokakları kısıtlama ile sessizliğe büründü

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