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Gürün'de bir köy karantinaya alındı

Sivas'ın Gürün İlçesi Tepecik köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Gürün'de bir köy karantinaya alındı

Sivas'ın Gürün İlçesi Tepecik köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak, vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Gürün İlçesi Tepecik köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığını bildirdi.

Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Gürün'de bir köy karantinaya alındı



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