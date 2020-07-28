Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, Çeşme'de oyuncu Hilal Altınbilek'le görüntülendi. Gurur Aydoğan, daha önce kendisi gibi oyuncu olan Başak Güröz ile nişanlanmış anca düğünlerine kısa bir süre kala ayrılık kararı almıştı. Olayın ardından Gurur Aydoğan'ın özel hayatı, yaşı, ve işi merak konusu oldu. Peki Gurur Aydoğan kimdir? Kaç yaşında? Kimin oğlu? Babası kim?

GURUR AYDOĞAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? BABASI KİM?

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Latif Demirbağdır.

Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım tarafında başladı. Çeşitli projelerde yer alan Gurur Aydoğan oyunculuk çalışmalarına Craft Oyunculuk Atölyesi’nde başladı. 2 yıllık eğitim süreci boyunca; İpek Bilgin, Bahar Kerimoğlu, Deniz Erdem, Çağ Çalışkur, Tuğrul Tülek, Can Kılcıoğlu’ndan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve ileri oyunculuk eğitimleri aldı. Eric Morris Methodu üzerine çalıştı. Eş zamanlı olarak 35 Buçuk Sanat Evi’nde de; Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan, Ersin Umulu gibi isimlerden temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve seslendirme eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Fox Tv’de yayınlanan yapımcılığını Avşar Film in yaptığı 'Not Defteri' adlı dizide başladı.

YER ALDIĞI DİZİLER

Not Defteri

Sen Benimsin

Kanıt : Ateş Üstünde

Gurur Aydoğan, daha önce kendisi gibi oyuncu olan Başak Güröz ile nişanlanmış anca düğünlerine kısa bir süre kala ayrılık kararı almıştı.

Gurur Aydoğan ve Altınbilek Çeşme'de görüntülendiler. Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan el ele denize girdiler.