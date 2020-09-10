Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisinın kadrosuna dahil oldu

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Aydoğan uzun zamandır ara verdiği televizyon ekranlarına başarılı dizi Sen Çal Kapımı ile geri döneceğini açıkladı.

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' dizisine konuk oyuncu olarak gireceğini açıklayan Gurur Aydoğan, "Uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştım. Böyle güzel ve başarılı bir projeden teklif gelince kabul ettim. Yaşanan bu zor süreç ve alışmaya çalıştığımız normalleşme sürecinde tekrar ekranlarda olacağım için de ayrıca mutluyum" açıklamasında bulundu.

GURUR AYDOĞAN KİMDİR?

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Latif Demirbağdır.

Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım tarafında başladı. Çeşitli projelerde yer alan Gurur Aydoğan oyunculuk çalışmalarına Craft Oyunculuk Atölyesi'nde başladı. 2 yıllık eğitim süreci boyunca; İpek Bilgin, Bahar Kerimoğlu, Deniz Erdem, Çağ Çalışkur, Tuğrul Tülek, Can Kılcıoğlu'ndan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve ileri oyunculuk eğitimleri aldı. Eric Morris Methodu üzerine çalıştı. Eş zamanlı olarak 35 Buçuk Sanat Evi'nde de; Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan, Ersin Umulu gibi isimlerden temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve seslendirme eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Fox Tv'de yayınlanan yapımcılığını Avşar Film in yaptığı 'Not Defteri' adlı dizide başladı.

YER ALDIĞI DİZİLER

Not Defteri

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