Gurur Şenel kimdir? Olayı nedir? Gurur Şenel tutuklandı mı?

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda yer alan, çiğ köfte satıcısına uyulanan şiddeti gözler önüne seren video, kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla #GururSeneltutuklansın etiketini ilk sıraya yükseltti. Peki Gurur Şenel kimdir? Gurur Şener olayı nedir Afyon? İşte detaylar...

GURUR ŞENEL KİMDİR?

Kişisel yaşamı hakkında henüz bilgi edinilemeyen Gurur Şenel, gitti bir çiğköftecide sipariş vermesinin ardından, siparişini acısız istediğini ancak kendisine gelen çiğ köftenin acılı olduğunu söylüyor. Dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çalışan, çiğ köfteye acı koymadığını, sadece yapılırken koyulan az miktarda acı olabileceğini söylüyor. Bunu üzerine çalışana saldıran Şenel, birkaç tokat attığı genç çalışanı darbediyor.

GURUR ŞENEL OLAYI NEDİR AFYON?

Kendisini savunmak amacıyla Şenel'in kollarını tutmak isteyen genç çalışan, darbedilmesinin ardından tezgahın olduğu bölmeden çıkarak adamı sakinleştirmeye çalışıyor. Dükkana gelen başka bir müşterinin üzerine çalışana şiddet uygulamayı bırakan Şenel, bir süre sonra parayı çalışanın üzerine fırlatarak mekandan çıkıp uzaklaşıyor.

GURUR ŞENEL TUTUKLANDI MI?

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Şenel, işlemlerin ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

ÇALIŞANIN DURUMU

Olayın yaşandığı işletmenin sahibi Kadir Usta, çalışanının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek yaşanan olayın ardından kovulduğu iddialarını yalanladı.

Çalışanın şartlarının iyileştirildiğinin duyurulduğu açıklamada, genç adama terfi verildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: