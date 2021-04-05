Gururlandıran başarı! Milli para badmintoncu Emine Seçkin, Dubai'de 2 madalya kazandı

Milli para badmintoncu Emine Seçkin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 3. Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda 1'er altın ve gümüş olmak üzere 2 madalya kazandı.

147 SPORCU KATILDI

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29 ülkeden 147 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada Emine Seçkin, "WH2" kategorisi tek ve çift kadınlarda mücadele etti. Milli sporcu, çift kadınlar finalinde Belçikalı partneri Man-Kei To ile İsviçreli rakiplerini 21-12, 19-21 ve 21-10'luk setlerle 2-1 mağlup ederek altın madalyaya, tek kadınlarda ise Rusya'dan Tatiana Gureeva'ya 21-17 ve 21-18'lik setlerle 2-0 yenilerek gümüş madalyaya ulaştı.

Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç da turnuvada yarışan milli sporculara organizasyon süresince destek verdi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı