Gusta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gusta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gusta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gusta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gusta 15 Ağustos 2003 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Vieira Rodrigues şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gusta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gusta, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gusta'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Gusta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gusta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Belenenses
1 Temmuz 2016 yılında Belenenses S15
1 Temmuz 2018 yılında Belenenses U17
1 Temmuz 2020 yılında Estoril U19
1 Temmuz 2022 yılında Estoril A23
1 Ocak 2023 yılında SC Farense A23
Gusta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gusta şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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