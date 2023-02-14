Gustaf Lagerbielke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustaf Lagerbielke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustaf Lagerbielke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustaf Lagerbielke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustaf Lagerbielke 10 Nisan 2000 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustaf Johan Lagerbielke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustaf Lagerbielke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Gustaf Lagerbielke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 10 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Gustaf Lagerbielke'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustaf Lagerbielke Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustaf Lagerbielke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustaf Lagerbielke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustaf Lagerbielke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2017 yılında AIK U19

4 Nisan 2018 yılında Vasalunds IF

15 Temmuz 2018 yılında AIK U19

1 Ağu 2018 yılında Sollentuna FK

30 Kasım 2018 yılında AIK U19

18 Ocak 2019 yılında Sollentuna FK

1 Ocak 2021 yılında Västerås SK

10 Ağu 2021 yılında Elfsborg

21 Temmuz 2022 yılında Degerfors

30 Kasım 2022 yılında Elfsborg

Gustaf Lagerbielke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustaf Lagerbielke şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gustaf Lagerbielke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Djursholm (-2017), AIK Solna (2017-2018)

İsveç takımında 13 numaralı formasıyla 12 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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