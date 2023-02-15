Gustaf Norlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustaf Norlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustaf Norlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustaf Norlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustaf Norlin 9 Ocak 1997 tarihinde Lidköping şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustaf Norlin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Gustaf Norlin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Gustaf Norlin'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustaf Norlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustaf Norlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustaf Norlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustaf Norlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2018 yılında Skövde AIK

1 Ocak 2020 yılında Varbergs BoIS

5 Şubat 2021 yılında IFK Göteborg

Gustaf Norlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustaf Norlin şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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