Gustas Baliutavicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustas Baliutavicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustas Baliutavicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustas Baliutavicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustas Baliutavicius 27 Ağustos 2000 tarihinde Siauliai şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Gustas Baliutavičius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustas Baliutavicius Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 1 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Gustas Baliutavicius'nin FA Siauliai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustas Baliutavicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustas Baliutavicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustas Baliutavicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustas Baliutavicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FA Siauliai

1 Haziran 2017 yılında Suduva B

1 Ağustos 2017 yılında FA Siauliai

Gustas Baliutavicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustas Baliutavicius şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Gustas Baliutavicius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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