Gustas Gumbaravicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustas Gumbaravicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustas Gumbaravicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustas Gumbaravicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustas Gumbaravicius 21 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Gustas Gumbaravičius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustas Gumbaravicius Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustas Gumbaravicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Gustas Gumbaravicius'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustas Gumbaravicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustas Gumbaravicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustas Gumbaravicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustas Gumbaravicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2019 yılında Minija

31 Aralık 2019 yılında Atlantas

19 Şubat 2020 yılında Banga

13 Temmuz 2020 yılında Minija

9 Mart 2022 yılında Riteriai B

Gustas Gumbaravicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustas Gumbaravicius şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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