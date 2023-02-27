Gustas Jarusevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustas Jarusevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustas Jarusevicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustas Jarusevicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustas Jarusevicius 23 Mayıs 2003 tarihinde Alytus şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Gustas Jarusevičius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustas Jarusevicius Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC7 yapmaktadır. Gustas Jarusevicius, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Gustas Jarusevicius'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustas Jarusevicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustas Jarusevicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustas Jarusevicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustas Jarusevicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2019 yılında Zalgiris B

1 Ağustos 2019 yılında Zalgiris

Gustas Jarusevicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustas Jarusevicius şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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