Gustas Zabita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustas Zabita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustas Zabita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustas Zabita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustas Zabita 5 Ocak 2002 tarihinde Alytus şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustas Zabita Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustas Zabita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Gustas Zabita'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustas Zabita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustas Zabita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustas Zabita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustas Zabita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında DFK Dainava

18 Şubat 2022 yılında FA Siauliai

31 Aralık 2022 yılında DFK Dainava

Gustas Zabita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustas Zabita şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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