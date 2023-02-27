Gustas Zederstreimas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustas Zederstreimas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustas Zederstreimas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustas Zederstreimas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustas Zederstreimas 23 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Gustas Žederštreimas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustas Zederstreimas Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustas Zederstreimas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys B futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys B takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Gustas Zederstreimas'nin FK Panevezys B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustas Zederstreimas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustas Zederstreimas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustas Zederstreimas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustas Zederstreimas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Panevezys B

1 Ocak 2022 yılında Panevezys

Gustas Zederstreimas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustas Zederstreimas şuan FK Panevezys B takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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