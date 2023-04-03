Gustav Balle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Balle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Balle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gustav Balle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gustav Balle 20 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Gustav Smith Balle şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gustav Balle Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Silkeborg IF U19 futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustav Balle'nin Silkeborg IF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gustav Balle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gustav Balle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Silkeborg U19
Gustav Balle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gustav Balle şuan Silkeborg IF U19 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.