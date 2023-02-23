Gustav Berggren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Berggren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Berggren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Berggren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Berggren 7 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Karl Gustav Vilhelm Berggren şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Berggren Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Gustav Berggren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustav Berggren'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustav Berggren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustav Berggren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustav Berggren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Berggren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında GAIS U19

1 Ocak 2014 yılında Häcken U19

25 Ocak 2015 yılında Häcken

15 Temmuz 2017 yılında Varbergs BoIS

30 Kasım 2017 yılında Häcken

29 Temmuz 2022 yılında Rakow

Gustav Berggren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Berggren şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gustav Berggren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Näsets SK (2002-), GAIS, BK Häcken

İsveç takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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