Gustav Broman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Broman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Broman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Broman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Broman 25 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Broman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Gustav Broman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustav Broman'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustav Broman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustav Broman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustav Broman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Broman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında IF Elfsborg U19

8 Ocak 2021 yılında Elfsborg

17 Ocak 2022 yılında Norrby

8 Ocak 2023 yılında Skövde AIK

Gustav Broman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Broman şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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