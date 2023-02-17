Gustav Dahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Dahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Dahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Dahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Dahl 21 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Gustav Klitgaard Dahl şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Dahl Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustav Dahl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Gustav Dahl'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustav Dahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustav Dahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gustav Dahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Dahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2016 yılında Silkeborg IF

Gustav Dahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Dahl şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Mariehøj IF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.