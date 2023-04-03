Gustav Dahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Dahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Dahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gustav Dahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gustav Dahl 20 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Gustav Bonde Dahl şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gustav Dahl Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Gustav Dahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gustav Dahl'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Gustav Dahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gustav Dahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK U19
Gustav Dahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gustav Dahl şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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