Gustav Friberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Friberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Friberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Friberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Friberg 10 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Friberg Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustav Friberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustav Friberg'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustav Friberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustav Friberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustav Friberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Friberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2020 yılında Skövde AIK

15 Ocak 2023 yılında Halmstads BK

Gustav Friberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Friberg şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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