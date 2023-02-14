Gustav Henriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Henriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustav Henriksson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustav Henriksson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gustav Henriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Henriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustav Henriksson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Henriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Henriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Henriksson 3 Şubat 1998 tarihinde Grebbestad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustav Niklas Henriksson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Henriksson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JS Management AB yapmaktadır. Gustav Henriksson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gustav Henriksson'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustav Henrikssonboyu ve yaşı kaç

Gustav Henriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustav Henriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustav Henriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Henriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2014 yılında IF Elfsborg U17

1 Ocak 2016 yılında IF Elfsborg U19

1 Ocak 2018 yılında IF Elfsborg U21

23 Ağu 2018 yılında Elfsborg

1 Şubat 2021 yılında Wolfsberger AC

8 Ocak 2022 yılında Elfsborg

Gustav Henriksson kimdir

Gustav Henriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Henriksson şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grebbestads IF (-2011), IF Elfsborg (2014-2017)

Gustav Henriksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Gustav Henriksson nereli

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