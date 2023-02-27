Gustav Ludwigson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Ludwigson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustav Ludwigson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustav Ludwigson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gustav Ludwigson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Ludwigson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustav Ludwigson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Ludwigson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Ludwigson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Ludwigson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Ludwigson 20 Ekim 1993 tarihinde Härryda şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Gustav Erik Ludwigson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Ludwigson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustav Ludwigson'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustav Ludwigson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gustavludwigson/

Gustav Ludwigson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustav Ludwigson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gustav Ludwigson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Ludwigson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Mölnlycke IF

8 Ocak 2015 yılında Sävedalens IF

1 Ocak 2018 yılında Örgryte

1 Ocak 2020 yılında Hammarby

5 Ocak 2023 yılında Ulsan Hyundai

Gustav Ludwigson kimdir

Gustav Ludwigson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Ludwigson şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mölnlycke IF (-2011)

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Gustav Ludwigson nereli

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