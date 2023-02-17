Gustav Marcussen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Marcussen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Marcussen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Marcussen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Marcussen 12 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Gustav Ølsted Marcussen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Marcussen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Gustav Marcussen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gustav Marcussen'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustav Marcussen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustav Marcussen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustav Marcussen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Marcussen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2017 yılında Lyngby BK

23 Eylül 2020 yılında KFC Uerdingen

30 Temmuz 2021 yılında Silkeborg IF

12 Ocak 2022 yılında Fremad Amager

Gustav Marcussen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Marcussen şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gustav Marcussen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hørsolm Usserød Idrætsforening, B1903, BK Frem

Danimarka U21 takımında 23 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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