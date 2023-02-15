Gustav Molin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Molin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Molin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Molin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Molin 21 Ekim 2002 tarihinde Sundsvall şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Molin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wagnsson Sports&Entertainment yapmaktadır. Gustav Molin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 5 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Gustav Molin'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustav Molin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustav Molin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustav Molin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Molin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sundsvall U17

8 Ocak 2020 yılında Sundsvall U19

5 Mayıs 2021 yılında GIF Sundsvall

28 Mart 2022 yılında Oskarshamns AIK

6 Nisan 2022 yılında GIF Sundsvall

Gustav Molin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Molin şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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