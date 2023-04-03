Gustav Mortensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Mortensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Mortensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Mortensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Mortensen 19 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Gustav Julius Mortensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Mortensen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Gustav Mortensen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gustav Mortensen'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustav Mortensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustav Mortensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustav Mortensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Mortensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Lyngby BK U19

Gustav Mortensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Mortensen şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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