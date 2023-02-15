Gustav Sandberg Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Sandberg Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Sandberg Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Sandberg Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Sandberg Magnusson 3 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lars Gustav Sandberg Magnusson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Sandberg Magnusson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustav Sandberg Magnusson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 8 Ocak 2011 tarihinde katılmıştır. Gustav Sandberg Magnusson'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustav Sandberg Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustav Sandberg Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustav Sandberg Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Sandberg Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2011 yılında Brommapojkarna

Gustav Sandberg Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Sandberg Magnusson şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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