Gustav Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Svensson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Svensson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Svensson 7 Şubat 1987 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Karl Gustav Johan Svensson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Svensson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Gustav Svensson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gustav Svensson'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustav Svensson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kgustavsvensson/

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Gustav Svensson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustav Svensson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gustav Svensson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Svensson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında IFK Göteborg

1 Ağu 2010 yılında Bursaspor

11 Temmuz 2012 yılında SK Tavriya

23 Mart 2014 yılında IFK Göteborg

8 Ocak 2016 yılında GZ R&F

30 Ocak 2017 yılında Seattle

9 Nisan 2021 yılında GZ City

22 Temmuz 2021 yılında IFK Göteborg

Gustav Svensson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Svensson şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gustav Svensson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azalea BK (-2000), ES Le Cannet-Rocheville (2000-2001), IFK Göteborg (2001-2006)

İsveç takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mart 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

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