Gustav Ullits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Ullits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Ullits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gustav Ullits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gustav Ullits 28 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Gustav Lemann Ullits şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gustav Ullits Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustav Ullits'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gustav Ullits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gustav Ullits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Nordsjaell. U19
1 Temmuz 2022 yılında Lyngby BK U19
Gustav Ullits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gustav Ullits şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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