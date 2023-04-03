Gustav Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Wagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Wagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Wagner 10 Mayıs 2005 tarihinde Silkeborg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Gustav Drest Wagner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Wagner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustav Wagner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustav Wagner'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustav Wagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustav Wagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustav Wagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Wagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE U19

Gustav Wagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Wagner şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Gustav Wagner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U17 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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