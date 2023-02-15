Gustav Wikheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Wikheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Wikheim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Wikheim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Wikheim 18 Mart 1993 tarihinde Drammen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustav Mendonça Wikheim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Wikheim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Gustav Wikheim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gustav Wikheim'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustav Wikheim Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustav Wikheim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustav Wikheim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Wikheim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında Strømsgodset

1 Ocak 2016 yılında KAA Gent

31 Ağu 2016 yılında Midtjylland

30 Haziran 2017 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2017 yılında Midtjylland

31 Ağu 2019 yılında Al-Fateh

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Al-Fateh

26 Ocak 2022 yılında Djurgården

Gustav Wikheim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Wikheim şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gustav Wikheim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hokksund FK, Strømsgodset IF

Norveç U23 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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