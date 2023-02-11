Gustavo Abregu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Abregu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Abregu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Abregu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Abregu 4 Temmuz 1997 tarihinde San Miguel şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Ariel Abregú şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Abregu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Abregu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gustavo Abregu'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Abregu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Abregu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Abregu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Abregu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında San Martin II

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (T)

Gustavo Abregu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Abregu şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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