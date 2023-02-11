Gustavo Aranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Aranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Aranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Aranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Aranda 8 Haziran 1995 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Alejandro Aranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Aranda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTWAY yapmaktadır. Gustavo Aranda, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Aranda'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Aranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Aranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Aranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Aranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Nueva Chicago

6 Ocak 2019 yılında Estudiantes BA

30 Haziran 2019 yılında Nueva Chicago

1 Temmuz 2019 yılında Talleres RE

30 Haziran 2020 yılında Nueva Chicago

1 Temmuz 2021 yılında Aldosivi

12 Ocak 2022 yılında Talleres RE

31 Aralık 2022 yılında Aldosivi

1 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Gustavo Aranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Aranda şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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