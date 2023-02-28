Gustavo Arevalos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Arevalos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Arevalos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Arevalos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Arevalos 30 Ekim 1984 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Ariel Arévalos Jara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Arevalos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Arevalos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gustavo Arevalos'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Arevalos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Arevalos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Arevalos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Arevalos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında River Plate

1 Ocak 2017 yılında CD Santaní

1 Ocak 2020 yılında Gen. Caballero

Gustavo Arevalos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Arevalos şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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