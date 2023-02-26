Gustavo Asprilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Asprilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Asprilla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustavo Asprilla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gustavo Asprilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Asprilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Asprilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Asprilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Asprilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Asprilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Asprilla 14 Eylül 1993 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Adolfo Asprilla Caicedo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Asprilla Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Asprilla'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Asprilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Asprilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustavo Asprilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Asprilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ekim 2009 yılında Independ. U20

1 Ocak 2012 yılında Independiente B

1 Ocak 2013 yılında Independiente

2 Nisan 2013 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2013 yılında Independiente

25 Şubat 2014 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2014 yılında Independiente

27 Ocak 2015 yılında CD River Plate

31 Aralık 2015 yılında Independiente

2 Şubat 2016 yılında CD River Plate

31 Aralık 2016 yılında Independiente

1 Ağustos 2017 yılında CD América

13 Mart 2018 yılında CD Espoli

2 Nisan 2018 yılında Guayaquil SC

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2019 yılında Sol de Mayo

1 Ocak 2020 yılında CD Aampetra

28 Mart 2021 yılında LDU Portoviejo

10 Şubat 2022 yılında CD El Nacional

Gustavo Asprilla kimdir

Gustavo Asprilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Asprilla şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gustavo Asprilla nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Davit Samurkasovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Samurkasovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davit Samurkasovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Samurkasovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danil Kuraksin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Kuraksin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danil Kuraksin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Kuraksin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merab Gigauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merab Gigauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merab Gigauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merab Gigauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henrik Ojamaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Ojamaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henrik Ojamaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Ojamaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi