Gustavo Asprilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Asprilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Asprilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Asprilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Asprilla 14 Eylül 1993 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Adolfo Asprilla Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Asprilla Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Asprilla'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Asprilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Asprilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Asprilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Asprilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ekim 2009 yılında Independ. U20

1 Ocak 2012 yılında Independiente B

1 Ocak 2013 yılında Independiente

2 Nisan 2013 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2013 yılında Independiente

25 Şubat 2014 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2014 yılında Independiente

27 Ocak 2015 yılında CD River Plate

31 Aralık 2015 yılında Independiente

2 Şubat 2016 yılında CD River Plate

31 Aralık 2016 yılında Independiente

1 Ağustos 2017 yılında CD América

13 Mart 2018 yılında CD Espoli

2 Nisan 2018 yılında Guayaquil SC

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2019 yılında Sol de Mayo

1 Ocak 2020 yılında CD Aampetra

28 Mart 2021 yılında LDU Portoviejo

10 Şubat 2022 yılında CD El Nacional

Gustavo Asprilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Asprilla şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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