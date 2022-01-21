Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından açıklamada bulunuldu. Gustavo Assunçao ile ilgili duyuru sonrası Gustavo Assunçao kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı? | Gustavo Assunçao Galatasaray'dan ayrıldı mı? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gustavo Henrique Giordano Amaro Assunção da Silva 30 Mart 200 yılında Sao Paulo'da dünyaya geldi.

Ön libero mevkisinde oynayan Brezilyalı futbolcu. Famalicão'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da oynuyordu.

GUSTAVO ASSUNÇAO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

ALTYAPI KARİYERİ

2008-2019 Atlético Madrid

PROFESYONEL KARİYERİ

2019- Famalicão

2021-2022 Galatasaray (kiralık)

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2017 Brezilya U-17

2020 Brezilya U-23

GUSTAVO ASSUNÇAO GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Assunçao'nun takımdan ayrıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Assunção'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."