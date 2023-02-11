Gustavo Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Benitez 7 Mart 1986 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Benitez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Benitez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Gustavo Benitez'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2013 yılında Almirante Brown

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2019 yılında CD Riestra

Gustavo Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Benitez şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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