Gustavo Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gustavo Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gustavo Benitez 4 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Manuel Benítez Leguizamón şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gustavo Benitez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Benitez'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gustavo Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gustavo Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Tacuary FBC
Gustavo Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gustavo Benitez şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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