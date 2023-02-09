Gustavo Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Blanco 3 Ekim 1994 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Blanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Blanco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Gustavo Blanco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Blanco'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustavo Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mayıs 2017 yılında América-MG

3 Temmuz 2017 yılında EC Bahia

4 Temmuz 2017 yılında Atlético-MG

20 Mayıs 2018 yılında EC Bahia

21 Mayıs 2018 yılında Atlético-MG

28 Ekim 2020 yılında Goiás EC

28 Şubat 2021 yılında Atlético-MG

17 Mart 2021 yılında Fortaleza

31 Aralık 2021 yılında Atlético-MG

8 Şubat 2022 yılında Londrina-PR

24 Mart 2022 yılında Atlético-MG

25 Mart 2022 yılında EC Vitória

31 Aralık 2022 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

Gustavo Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Blanco şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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