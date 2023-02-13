Gustavo Blanco Leschuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Blanco Leschuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Blanco Leschuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustavo Blanco Leschuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gustavo Blanco Leschuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Blanco Leschuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Blanco Leschuk

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Blanco Leschuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Blanco Leschuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Blanco Leschuk 5 Kasım 1991 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Ezequiel Blanco Leschuk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Blanco Leschuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROTIO SPORT yapmaktadır. Gustavo Blanco Leschuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Blanco Leschuk'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Blanco Leschuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/blancoleschuk/

Gustavo Blanco Leschukboyu ve yaşı kaç

Gustavo Blanco Leschuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Blanco Leschuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gustavo Blanco Leschuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Blanco Leschuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2012 yılında Deportivo Merlo

30 Haziran 2013 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2014 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2014 yılında Wydad AC

27 Mart 2015 yılında Assyriska FF

10 Şubat 2016 yılında Karpaty

15 Ocak 2017 yılında Shakhtar D.

8 Ağu 2018 yılında Málaga CF

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar D.

24 Ağu 2019 yılında Antalyaspor

17 Eylül 2020 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2021 yılında Antalyaspor

23 Temmuz 2021 yılında Eibar

30 Haziran 2022 yılında Antalyaspor

16 Ağu 2022 yılında Eibar

Gustavo Blanco Leschuk kimdir

Gustavo Blanco Leschuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Blanco Leschuk şuan Eibar takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Gustavo Blanco Leschuk nereli

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