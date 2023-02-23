Gustavo Busatto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Busatto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Busatto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Busatto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Busatto 23 Ekim 1990 tarihinde Arroio do Tigre şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Busatto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden Goal Sports Management yapmaktadır. Gustavo Busatto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gustavo Busatto'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Busatto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oficialbusatto/

Gustavo Busatto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Busatto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustavo Busatto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Busatto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Grêmio

23 Mayıs 2011 yılında ASA

25 Temmuz 2011 yılında Grêmio

10 Ağustos 2014 yılında Icasa

30 Kasım 2014 yılında Grêmio

2 Ocak 2015 yılında América-RN

1 Eylül 2015 yılında Atlético-GO

30 Kasım 2015 yılında América-RN

2 Ocak 2016 yılında Aparecidense-GO

13 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2016 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2017 yılında Náutico

4 Aralık 2017 yılında Aparecidense-GO

16 Mayıs 2018 yılında Sampaio Corrêa

26 Aralık 2018 yılında Ituano

1 Temmuz 2019 yılında CSKA-Sofia

Gustavo Busatto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Busatto şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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