Gustavo Caballero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Caballero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Caballero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Caballero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Caballero 21 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Rubén Caballero González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Caballero Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Gustavo Caballero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Caballero'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Caballero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Caballero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Caballero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Caballero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CD Capiatá

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2022 yılında CS Ameliano

13 Temmuz 2022 yılında Nacional

Gustavo Caballero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Caballero şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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