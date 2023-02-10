Gustavo Canto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Canto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Canto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Canto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Canto 25 Şubat 1994 tarihinde Saldán şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Damián Canto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Canto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Gustavo Canto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Canto'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Canto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Canto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Canto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Canto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sarmiento Junin

20 Temmuz 2016 yılında Ferro

5 Temmuz 2018 yılında Club Tijuana

10 Ocak 2019 yılında Dorados Sinaloa

8 Temmuz 2019 yılında Ferro

11 Ağu 2020 yılında Patronato

1 Temmuz 2021 yılında Banfield

3 Ocak 2022 yılında CS Emelec

13 Temmuz 2022 yılında Arsenal Sarandí

5 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

Gustavo Canto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Canto şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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