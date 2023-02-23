Gustavo Cascardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cascardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Cascardo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustavo Cascardo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gustavo Cascardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cascardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Cascardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cascardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Cascardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Cascardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Cascardo 24 Mart 1997 tarihinde Mogi das Cruzes (SP) şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Cascardo de Assis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Cascardo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Cascardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Cascardo'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Cascardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Cascardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustavo Cascardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Cascardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Atlético-PR U20

1 Ocak 2017 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2018 yılında Vitória Setúbal

22 Ağustos 2019 yılında Athletico-PR

23 Ağustos 2019 yılında FK Senica

3 Ağustos 2020 yılında Athletico-PR

6 Ekim 2020 yılında Botafogo

17 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2022 yılında Confiança-SE

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

7 Şubat 2023 yılında Beroe

Gustavo Cascardo kimdir

Gustavo Cascardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Cascardo şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Gustavo Cascardo nereli

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