Gustavo Cazonatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cazonatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Cazonatti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustavo Cazonatti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gustavo Cazonatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cazonatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Cazonatti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Cazonatti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Cazonatti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Cazonatti 3 Temmuz 1996 tarihinde Florianópolis şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Cazonatti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Cazonatti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime Agencia yapmaktadır. Gustavo Cazonatti, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Cazonatti'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Cazonattiboyu ve yaşı kaç

Gustavo Cazonatti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Cazonatti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustavo Cazonatti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Cazonatti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2017 yılında Real SC

19 Temmuz 2019 yılında Mafra

31 Temmuz 2020 yılında Brasil-RS

19 Şubat 2021 yılında Maringá FC

7 Haziran 2021 yılında Tombense

21 Temmuz 2022 yılında Criciúma EC

31 Aralık 2022 yılında Tombense

1 Ocak 2023 yılında Chapecoense

1 Aralık 2023 yılında Tombense

Gustavo Cazonatti kimdir

Gustavo Cazonatti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Cazonatti şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gustavo Cazonatti nereli

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