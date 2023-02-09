Gustavo Cipriano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cipriano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Cipriano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Cipriano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Cipriano 26 Şubat 2001 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Cipriano de Azevedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Cipriano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Gustavo Cipriano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Cipriano'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 7 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Cipriano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gucipriano/

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Gustavo Cipriano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Cipriano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustavo Cipriano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Cipriano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2019 yılında Lazio U19

30 Haziran 2020 yılında Santos FC U20

2 Temmuz 2021 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2023 yılında Botafogo-SP

Gustavo Cipriano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Cipriano şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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