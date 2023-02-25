Gustavo Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Cortez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Cortez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Cortez 11 Ekim 1997 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Orlando Cortez Quiñónez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Cortez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kancha Agency yapmaktadır. Gustavo Cortez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Cortez'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Cortez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gustavocortez_15/

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Gustavo Cortez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Cortez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustavo Cortez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Cortez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2014 yılında Uni. Católica B

31 Aralık 2014 yılında CSNA U20

18 Şubat 2015 yılında Uni. Católica

16 Eylül 2021 yılında Racing Club

29 Mart 2022 yılında Uni. Católica

3 Ocak 2023 yılında Independiente

Gustavo Cortez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Cortez şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gustavo Cortez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Norte América (-8/2011), Panamá SC (8/2011-12/2011), CS Norte América (1/2012-4/2014)

Ekvador U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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