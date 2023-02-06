Gustavo Coutinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Coutinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Coutinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Coutinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Coutinho 19 Ocak 1999 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Coutinho Silva Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Coutinho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vergette Sports yapmaktadır. Gustavo Coutinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Gustavo Coutinho'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Coutinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Coutinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Coutinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Coutinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2018 yılında Fortaleza U20

15 Eylül 2020 yılında Cabofriense

15 Aralık 2020 yılında Fortaleza U20

13 Ocak 2021 yılında Cabofriense

1 Mart 2021 yılında Fortaleza

5 Mart 2021 yılında Fortaleza U20

1 Eylül 2021 yılında Operário-PR

31 Aralık 2021 yılında Fortaleza

11 Ocak 2022 yılında Botafogo

1 Ağu 2022 yılında Fortaleza

1 Ağu 2022 yılında Sport Recife

31 Aralık 2022 yılında Fortaleza

Gustavo Coutinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Coutinho şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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